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Регион
22 марта, 12:50

ВСУ атаковали российских полицейских в Запорожье

Дрон ВСУ ударил по полицейской машине в Каменке-Днепровской

22 марта в Каменке-Днепровской, расположенном в Запорожской области, дрон-камикадзе украинских вооружённых сил атаковал полицейский автомобиль. Об этом сообщили представители местной администрации ТАСС.

«Около 12 часов дня дрон-камикадзе вооружённых формирований Украины атаковал служебный автомобиль полиции. Кроме того, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

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А ранее Life.ru сообщал, что сотрудник районной администрации Краснояружского района Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ. Сначала взрыв одного из БПЛА вызвал пожар на сухой траве. Погибший находился на месте в составе добровольной пожарной бригады. В результате нового обстрела он получил смертельные ранения.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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