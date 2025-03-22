ВСУ атаковали российских полицейских в Запорожье

22 марта в Каменке-Днепровской, расположенном в Запорожской области, дрон-камикадзе украинских вооружённых сил атаковал полицейский автомобиль. Об этом сообщили представители местной администрации ТАСС.

«Около 12 часов дня дрон-камикадзе вооружённых формирований Украины атаковал служебный автомобиль полиции. Кроме того, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции», — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru сообщал, что сотрудник районной администрации Краснояружского района Белгородской области погиб от удара дрона ВСУ. Сначала взрыв одного из БПЛА вызвал пожар на сухой траве. Погибший находился на месте в составе добровольной пожарной бригады. В результате нового обстрела он получил смертельные ранения.