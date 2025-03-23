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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 20:32

Военные России не дали ВСУшникам зайти в Белгородчину, выбив их обратно под Сумы

SHOT: ВСУ пытались прорваться в Белгородчину, но были откинуты в Сумскую область

Украинские военные не смогли зайти на территорию Белгородской области. ВСУ пытались пробиться на территорию России, но были откинуты обратно в Сумскую область, пишет SHOT. Село Демидовка находится под контролем ВС РФ.

Около семи групп по 15 человек находятся вплотную к границе с РФ. Российские бойцы регулярно сбивают украинских БПЛА. ВСУ наносят удары американскими Himars с кассетными боеприпасами по направлению Демидовки. 

В течение сегодняшнего дня ВСУшники пытались провести четыре контратаки, одна из них силами РДК*. Бойцы ВС РФ отбросили их обратно на территорию Сумской области. Украинцы создали серую зону на границе и не подпускают туда ВС РФ, местность находится под плотным огнём дронов-камикадзе.

ВСУ провалили очередную попытку прорыва на территорию РФ
ВСУ провалили очередную попытку прорыва на территорию РФ

Напомним, Армия России разгромила диверсантов РДК* на 20 квадроциклах при попытке прорвать границу России. Несмотря на провокации со стороны врага, российские войска продолжают активно вытеснять противника и не позволяют ему прорваться.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Артур Лапсаков
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