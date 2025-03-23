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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 09:29

Наша армия разгромила диверсантов РДК* на 20 квадроциклах при попытке прорвать границу России

SHOT: Участников РДК* на 20 квадроциклах уничтожили ВС РФ у Белгородской области

Российские военные ликвидировали группу РДК* на 20 квадроциклах в Белгородской области. По данным SHOT, за последние несколько дней было уничтожено около 500 военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться на территорию региона.

Согласно информации с места событий, украинские силы перебрасывают резервы к границе с Белгородской областью и формируют небольшие группы, однако действуют не спеша. В настоящее время на позиции противника находятся около 1000 военнослужащих ВСУ, включая так называемые пиар-отряды РДК*.

Несмотря на провокации со стороны врага, российские войска продолжают активно вытеснять противника и не позволяют ему прорваться. Помимо личного состава было уничтожено более 30 единиц тяжёлой техники.

Отражена воздушная атака ВСУ на Крым и Белгородскую область
Отражена воздушная атака ВСУ на Крым и Белгородскую область

Напомним, СМИ сообщали, что группировки ВСУ планируют пойти штурмом на сёла в белгородском приграничье. 18 марта ВСУ уже попытались прорваться в область силами пехоты и бронетехники. В атаке были задействованы подразделения, отведённые из Курского приграничья. Противника удалось отбросить. 20 марта ВСУ опять попытались ворваться в регион, но пограничники успели ликвидировать их ещё на подходе к границе.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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