Российские военные ликвидировали группу РДК* на 20 квадроциклах в Белгородской области. По данным SHOT, за последние несколько дней было уничтожено около 500 военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться на территорию региона.

Согласно информации с места событий, украинские силы перебрасывают резервы к границе с Белгородской областью и формируют небольшие группы, однако действуют не спеша. В настоящее время на позиции противника находятся около 1000 военнослужащих ВСУ, включая так называемые пиар-отряды РДК*.

Несмотря на провокации со стороны врага, российские войска продолжают активно вытеснять противника и не позволяют ему прорваться. Помимо личного состава было уничтожено более 30 единиц тяжёлой техники.