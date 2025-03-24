ВСУ запустили 4 дрона по газовому месторождению в Крыму

Украинские войска попытались накануне атаковать с помощью БПЛА газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Средства ПВО РФ успешно отразили атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырёх украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Данное месторождение используется, чтобы снабжать газом жителей и предприятия полуострова. Атаковав его, Киев в очередной раз нарушил договорённость о запрете бить по энергетической инфраструктуре.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области. В результате удара повреждения получило технологическое оборудование газораспределительной станции. А ещё армия Украины атаковала нефтеперекачивающую станцию КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российская ПВО сумела перехватить дроны, обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.