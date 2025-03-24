ВСУ запустили 4 дрона по газовому месторождению в Крыму
МО РФ: ВСУ пытались атаковать газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму
Украинские войска попытались накануне атаковать с помощью БПЛА газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Средства ПВО РФ успешно отразили атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырёх украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Данное месторождение используется, чтобы снабжать газом жителей и предприятия полуострова. Атаковав его, Киев в очередной раз нарушил договорённость о запрете бить по энергетической инфраструктуре.
Также в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области. В результате удара повреждения получило технологическое оборудование газораспределительной станции. А ещё армия Украины атаковала нефтеперекачивающую станцию КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российская ПВО сумела перехватить дроны, обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе обещал прекратить атаки на энергообъекты. Москва заверила, что не станет наносить такие удары на протяжении условленных 30 дней. Однако Зеленский своё слово не сдержал. В МИД РФ подчеркнули, что Киев грубо нарушил договорённости.
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