Минобороны представило доказательства лжи Зеленского об эмбарго на удары по энергетике

Украинская сторона не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетике на 30 дней. Об этом сообщили в Минобороны РФ и привели доказательства.

«Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведённым американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории РФ», — говорится в заявлении.

Так, в ночь на 24 марта ВСУ попытались ударить по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские средства ПВО успели перехватить вражеский дрон в 7 километрах от объекта, его обломки упали в районе станции Кавказская. А 19 марта, также после обещаний Зеленского, три украинских беспилотника ударили по объекту в Краснодарском крае, где производилась перевалка нефти с железнодорожных цистерн.