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Регион
24 марта, 10:43

Минобороны представило доказательства лжи Зеленского об эмбарго на удары по энергетике

МО РФ: Киев атакует энергетическую инфраструктуру РФ вопреки словам Зеленского

Украинская сторона не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на

утверждения Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетике на 30 дней. Об этом сообщили в Минобороны РФ и привели доказательства.

«Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведённым американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории РФ», — говорится в заявлении.

Так, в ночь на 24 марта ВСУ попытались ударить по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские средства ПВО успели перехватить вражеский дрон в 7 километрах от объекта, его обломки упали в районе станции Кавказская. А 19 марта, также после обещаний Зеленского, три украинских беспилотника ударили по объекту в Краснодарском крае, где производилась перевалка нефти с железнодорожных цистерн.

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Напомним, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на энергоинфраструктуру РФ в ходе недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Также Москва заверила, что не станет наносить такие удары на протяжении условленных 30 дней. В МИД РФ уже сообщили, что Зеленский не сдержал слово и продолжил атаки.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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