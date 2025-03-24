Путин не менял команду не бить по энергообъектам на Украине после срыва моратория ВСУ

Президент России Владимир Путин не отменил приказ о прекращении атак по энергетической инфраструктуре Украины. Глава государства придерживается договорённости, несмотря на нарушения со стороны ВСУ, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока иных команд со стороны президента не было. Наши ВС выполняют все указания верховного главнокомандующего, но мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Её могут отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — сказал Песков.