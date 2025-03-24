Разговор Путина и Трампа
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 10:04

Путин не менял команду не бить по энергообъектам на Украине после срыва моратория ВСУ

Песков: Путин не менял команды не бить по энергообъектам, вопреки нарушениям ВСУ

Президент России Владимир Путин не отменил приказ о прекращении атак по энергетической инфраструктуре Украины. Глава государства придерживается договорённости, несмотря на нарушения со стороны ВСУ, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока иных команд со стороны президента не было. Наши ВС выполняют все указания верховного главнокомандующего, но мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Её могут отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — сказал Песков.

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Напомним, что по просьбе Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру России на протяжении 30 дней. Однако это обещание было сразу «аннулировано» массированной атакой на Саратовскую область. Кроме того, ВСУ нанесли удар по энергетическому объекту на Кубани с использованием трёх беспилотников. Москва же продолжает соблюдать соглашения о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре противника, МИД РФ обратил внимание мировых лидеров на пустые обещания Зеленского.

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Life.ru

Александр Юнашев
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