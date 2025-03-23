Украина снова нарушила условия прекращения огня
Более 11 тысяч жителей Запорожья остались без света из-за удара ВСУ в подстанцию
Вооружённые силы Украины нанесли удар по Запорожской области, снова нарушив «энергетическое перемирие». В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроподстанция в Пологовском районе, сообщил заместитель губернатора региона по внутренней политике Александр Тицкий.
Он отметил, что более 11 тысяч абонентов в Пологах и прилегающих сёлах Инженерное, Франко, Украинское, Пологи остались без электроснабжения. Предпринимаются меры по восстановлению подачи электричества. Информация о ситуации в других населённых пунктах уточняется.
Водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Сообщений о пострадавших среди гражданского населения при ударе ВСУ по подстанции не поступало.
Напомним, по просьбе Трампа Зеленский согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России в течение 30 дней. Но это обещание он тут же «обнулил» массированной атакой на Саратовскую область. Также ВСУ ударили по объекту энергетики на Кубани тремя беспилотниками. А в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Москва продолжает соблюдать договорённости о временном ненасении ударов по энергоинфраструктуре противника. В МИД РФ обратили внимание мировых лидеров на пустые обещания Зеленского.
Life.ru / Шедеврум