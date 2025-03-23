Украина снова нарушила условия прекращения огня

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Запорожской области, снова нарушив «энергетическое перемирие». В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроподстанция в Пологовском районе, сообщил заместитель губернатора региона по внутренней политике Александр Тицкий.

Он отметил, что более 11 тысяч абонентов в Пологах и прилегающих сёлах Инженерное, Франко, Украинское, Пологи остались без электроснабжения. Предпринимаются меры по восстановлению подачи электричества. Информация о ситуации в других населённых пунктах уточняется.