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Регион
23 марта, 11:24

Кремль назвал невысокой цену слова Зеленского после срыва «энергетического перемирия»

Песков: Цена слова Зеленского не слишком велика и не надо его переоценивать

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского на проверку оказываются пустыми обещаниями, и мировые лидеры не должны испытывать иллюзий на этот счёт. Таким мнением поделился представитель Кремля с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, комментируя нарушение Киевом договорённостей не наносить удары по энергоинфраструктуре.

Дмитрий Песков. Видео © Telegram / Зарубин

«Киевский режим может много обещать, но цена слов киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. И никто не склонен переоценивать стоимость этого слова. Мы видим, как развивается ситуация с «ненанесением ударов» по энергетической инфраструктуре. И если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент (команда президента немедленно вступила в силу и исполняется и до сих пор), то про киевский режим этого не скажешь», — пояснил Песков.

Он обратил внимание на подрыв ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, в котором Киев пытался обвинить Россию. Представитель Кремля назвал совершенно абсурдными высказывания Украины. Действия ВСУ ещё раз показали, насколько можно доверять киевскому режиму, подчеркнул он.

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Напомним, по просьбе лидера США Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России в течение 30 дней. Но это обещание он тут же «обнулил» в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область. Также ВСУ атаковали объект энергетики на Кубани тремя беспилотниками. В свою очередь Москва соблюдает договорённости о временном ненасении ударов по энергоинфраструктуре противника. В МИД РФ обратили внимание мировых лидеров на пустые обещания Зеленского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Татьяна Миссуми
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