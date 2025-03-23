Кремль назвал невысокой цену слова Зеленского после срыва «энергетического перемирия»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского на проверку оказываются пустыми обещаниями, и мировые лидеры не должны испытывать иллюзий на этот счёт. Таким мнением поделился представитель Кремля с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, комментируя нарушение Киевом договорённостей не наносить удары по энергоинфраструктуре.

«Киевский режим может много обещать, но цена слов киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. И никто не склонен переоценивать стоимость этого слова. Мы видим, как развивается ситуация с «ненанесением ударов» по энергетической инфраструктуре. И если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент (команда президента немедленно вступила в силу и исполняется и до сих пор), то про киевский режим этого не скажешь», — пояснил Песков.