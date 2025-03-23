Кремль назвал невысокой цену слова Зеленского после срыва «энергетического перемирия»
Песков: Цена слова Зеленского не слишком велика и не надо его переоценивать
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского на проверку оказываются пустыми обещаниями, и мировые лидеры не должны испытывать иллюзий на этот счёт. Таким мнением поделился представитель Кремля с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, комментируя нарушение Киевом договорённостей не наносить удары по энергоинфраструктуре.
Дмитрий Песков. Видео © Telegram / Зарубин
«Киевский режим может много обещать, но цена слов киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. И никто не склонен переоценивать стоимость этого слова. Мы видим, как развивается ситуация с «ненанесением ударов» по энергетической инфраструктуре. И если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент (команда президента немедленно вступила в силу и исполняется и до сих пор), то про киевский режим этого не скажешь», — пояснил Песков.
Он обратил внимание на подрыв ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, в котором Киев пытался обвинить Россию. Представитель Кремля назвал совершенно абсурдными высказывания Украины. Действия ВСУ ещё раз показали, насколько можно доверять киевскому режиму, подчеркнул он.
Напомним, по просьбе лидера США Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России в течение 30 дней. Но это обещание он тут же «обнулил» в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область. Также ВСУ атаковали объект энергетики на Кубани тремя беспилотниками. В свою очередь Москва соблюдает договорённости о временном ненасении ударов по энергоинфраструктуре противника. В МИД РФ обратили внимание мировых лидеров на пустые обещания Зеленского.
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