В МИД заявили о требовании прочных гарантий по миру на Украине

Россия намерена получить гарантии безопасности от США и НАТО в соглашении по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Если речь идёт о мирном урегулировании конфликта на Украине, то, безусловно, у него будет внешний контур. Мы будем настаивать на том, чтобы это соглашение включало прочные гарантии безопасности», — приводит комментарий Грушко газета «Известия».

Он обозначил, что среди этих условий должны быть нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать страну в свои ряды. Грушко также напомнил, что в 2021 году Москва предложила США и НАТО свои варианты по гарантиям безопасности, но эти предложения не нашли поддержки.

Замглавы МИД добавил, что только создание таких гарантий сможет обеспечить устойчивый мир на Украине и повысить уровень региональной безопасности.