Президент России Владимир Путин выступил с поручением, которое вызвало острую и негативную реакцию как на Западе, так и на Украине. Речь идёт об отданном главе Генштаба Валерию Герасимову распоряжении рассмотреть возможность «создания в будущем зоны безопасности вдоль государственной границы». Это заявление прозвучало во время встречи российского лидера с командованием специальной военной операции в Курской области.

Опрошенные сайтом MK.ru эксперты полагают, что за этой, казалось бы, простой формулировкой скрываются важные стратегические решения. Во-первых, российское руководство, судя по всему, уже определилось с тем, как будет выглядеть будущая линия разграничения между Россией и оставшейся частью Незалежной. Во-вторых, такие планы явно не входили в расчёты западных оппонентов, что делает это заявление неожиданностью для них.