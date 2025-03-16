Стало известно о поручении Путина, от которого на Западе пришли в ужас
MK.ru: План Путина по Украине может очень сильно удивить Запад
Президент России Владимир Путин выступил с поручением, которое вызвало острую и негативную реакцию как на Западе, так и на Украине. Речь идёт об отданном главе Генштаба Валерию Герасимову распоряжении рассмотреть возможность «создания в будущем зоны безопасности вдоль государственной границы». Это заявление прозвучало во время встречи российского лидера с командованием специальной военной операции в Курской области.
Опрошенные сайтом MK.ru эксперты полагают, что за этой, казалось бы, простой формулировкой скрываются важные стратегические решения. Во-первых, российское руководство, судя по всему, уже определилось с тем, как будет выглядеть будущая линия разграничения между Россией и оставшейся частью Незалежной. Во-вторых, такие планы явно не входили в расчёты западных оппонентов, что делает это заявление неожиданностью для них.
Аналитики также отмечают, что даже если речь идёт о создании стокилометровой санитарной зоны, Россия делает противникам серьёзное предложение, которое они могли бы рассмотреть как возможность для деэскалации. Ранее обсуждалась идея расширения такой зоны вплоть до границы с Польшей, что кардинальным образом изменит стратегическую ситуацию в регионе.
Напомним, 12 марта Владимир Путин прибыл в Курскую область, где провёл совещание на командном пункте ГРВ «Курск» ВС РФ. Глава государства заслушал доклады офицеров и оценил положение дел. В настоящий момент группировка ВСУ в российском регионе практически уничтожена, также сообщалось о попавших в окружение подразделениях противника.
Life.ru