Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 09:15

В Кремле рассказали, как готовился визит Путина в Курскую область

Песков сообщил, что поездки Путина могут организовываться достаточно оперативно

Президент России Владимир Путин всегда быстро принимает решения о своих поездках, связанные с выполнением задач СВО, хотя подготовка проводится тщательная и кропотливая. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя визит Путина на один из пунктов управления Курской группировкой Армии России.

«Где-то они не могут проходить без подготовки определённой — и логистической, и технологической. Но, в то же время, это достаточно оперативно принимаемое решение самим верховным главнокомандующим», — пояснил Песков.

По его словам, в тот день российский президент должен был провести совещание по экономической повестке, но отменил его и отправился в поездку в Курскую область.

Начштаба Мангуст рассказал о серьёзных укреплениях ВСУ в Курской области
Начштаба Мангуст рассказал о серьёзных укреплениях ВСУ в Курской области

Напомним, 12 марта президент РФ провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой Армии России. Он заслушал доклады военнослужащих и оценил боевую обстановку. Сейчас украинские бойцы практически полностью уничтожены на курской земле, выйти из окружения уже никто не сможет.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar