В Кремле рассказали, как готовился визит Путина в Курскую область

Президент России Владимир Путин всегда быстро принимает решения о своих поездках, связанные с выполнением задач СВО, хотя подготовка проводится тщательная и кропотливая. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя визит Путина на один из пунктов управления Курской группировкой Армии России.

«Где-то они не могут проходить без подготовки определённой — и логистической, и технологической. Но, в то же время, это достаточно оперативно принимаемое решение самим верховным главнокомандующим», — пояснил Песков.

По его словам, в тот день российский президент должен был провести совещание по экономической повестке, но отменил его и отправился в поездку в Курскую область.