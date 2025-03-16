Начштаба Мангуст рассказал о серьёзных укреплениях ВСУ в Курской области
Бойцы ВСУ после вторжения построили достаточно серьёзные укрепления в населённых пунктах Курской области, рассказал начальник штаба полка российской группировки войск «Север» с позывным Мангуст в видео Минобороны РФ о ходе освобождения военнослужащими 22-го мотострелкового полка курских сёл Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня.
«Довольно серьёзные были укрепления там. Видимо они с августа месяца предвидели развитие ситуации, что им придётся держать оборону именно по этому рубежу. Поэтому рубежи были заранее подготовлены», — объяснил начштаба на кадрах Мангуст.
По его словам, украинские военные возвели бетонные долговременные огневые точки и опорные пункты с банями и продовольственными складами. Во время освобождения сёл российские бойцы перемещались по открытой и пересечённой местности, по лесам, в которых находились украинские наблюдательные пункты, в то время как украинские БПЛА контролировали всё.
Мангуст признаётся, что было очень тяжело. Бойцы ВСУ оказывали «очень упорное сопротивление», но с продолжением наступления Армии России «дух у них надломился».
13 марта Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Суджи. Взятие города стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток», в рамках которой сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе. Путин выразил благодарность российским военнослужащим, освободившим Суджу и рассказал, что группировка ВСУ в Курской области находится под огневым контролем Российской армии и у блокированных бойцов ВСУ будет два пути: сдаться в плен или погибнуть. 14 марта президент США Дональд Трамп выпустил сообщение, в котором попросил Россию «пощадить» окружённых украинских солдат.
VK / Минобороны России