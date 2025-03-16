Бойцы ВСУ после вторжения построили достаточно серьёзные укрепления в населённых пунктах Курской области, рассказал начальник штаба полка российской группировки войск «Север» с позывным Мангуст в видео Минобороны РФ о ходе освобождения военнослужащими 22-го мотострелкового полка курских сёл Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня.

«Довольно серьёзные были укрепления там. Видимо они с августа месяца предвидели развитие ситуации, что им придётся держать оборону именно по этому рубежу. Поэтому рубежи были заранее подготовлены», — объяснил начштаба на кадрах Мангуст.

По его словам, украинские военные возвели бетонные долговременные огневые точки и опорные пункты с банями и продовольственными складами. Во время освобождения сёл российские бойцы перемещались по открытой и пересечённой местности, по лесам, в которых находились украинские наблюдательные пункты, в то время как украинские БПЛА контролировали всё.