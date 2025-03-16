За два дня интенсивных боевых действий танкисты и миномётчики ВСУ почти полностью разрушили Зазулевку, которая находится в Суджанском районе Курской области. Лишь немногим домам на территории хутора удалось уцелеть, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Тарик.

«Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было всё… Это вот за два дня [разрушения], после того, как мы сюда зашли… И вот они начали всё уже [обстреливать], мирные, не мирные», — заявил спецназовец РИА «Новости».