Боец «Ахмата» рассказал, как боевики ВСУ за два дня стёрли курский хутор с лица земли
Спецназовец Тарик: Миномёты ВСУ за два дня уничтожили почти весь хутор Зазулевка
За два дня интенсивных боевых действий танкисты и миномётчики ВСУ почти полностью разрушили Зазулевку, которая находится в Суджанском районе Курской области. Лишь немногим домам на территории хутора удалось уцелеть, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Тарик.
«Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было всё… Это вот за два дня [разрушения], после того, как мы сюда зашли… И вот они начали всё уже [обстреливать], мирные, не мирные», — заявил спецназовец РИА «Новости».
А ранее в Минобороны сообщили, что инженеры ВС РФ при разминировании приграничных районов Курской области, нашли боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток». Данные мины несут смертельную угрозу для местного населения, предупредили в ведомстве.
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