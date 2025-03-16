Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 03:59

Боец «Ахмата» рассказал, как боевики ВСУ за два дня стёрли курский хутор с лица земли

Спецназовец Тарик: Миномёты ВСУ за два дня уничтожили почти весь хутор Зазулевка

За два дня интенсивных боевых действий танкисты и миномётчики ВСУ почти полностью разрушили Зазулевку, которая находится в Суджанском районе Курской области. Лишь немногим домам на территории хутора удалось уцелеть, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Тарик.

«Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было всё… Это вот за два дня [разрушения], после того, как мы сюда зашли… И вот они начали всё уже [обстреливать], мирные, не мирные», — заявил спецназовец РИА «Новости».

Российские войска начали штурм мощного укрепа ВСУ в Курской области
Российские войска начали штурм мощного укрепа ВСУ в Курской области

А ранее в Минобороны сообщили, что инженеры ВС РФ при разминировании приграничных районов Курской области, нашли боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток». Данные мины несут смертельную угрозу для местного населения, предупредили в ведомстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar