Инженеры при разминировании курского приграничья выявили запрещённые «Лепестки»
Мина «Лепесток». Обложка © ТАСС / Александр Река/
Инженерные войска Вооружённых сил Российской Федерации начали разминирование приграничных районов Курской области, которые были освобождены от ВСУ. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.
В ведомстве отметили, что инженерные подразделения активно работают над восстановлением социально значимых объектов и инфраструктуры, необходимых для возвращения к мирной жизни в регионе после интенсивных боевых действий.
Однако в ходе разминирования военные инженеры столкнулись с серьёзной угрозой: на территории были обнаружены запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток». Это открытие, как подчеркнули в Минобороны, создаёт смертельную опасность для местного населения.
Представители ведомства уточнили, что эти кассетные противопехотные мины представляют собой реальную угрозу для гражданских лиц в освобожденных районах, подчёркивая необходимость дальнейших мер по обеспечению безопасности.
13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение города. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.