Инженерные войска Вооружённых сил Российской Федерации начали разминирование приграничных районов Курской области, которые были освобождены от ВСУ. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что инженерные подразделения активно работают над восстановлением социально значимых объектов и инфраструктуры, необходимых для возвращения к мирной жизни в регионе после интенсивных боевых действий.

Однако в ходе разминирования военные инженеры столкнулись с серьёзной угрозой: на территории были обнаружены запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток». Это открытие, как подчеркнули в Минобороны, создаёт смертельную опасность для местного населения.