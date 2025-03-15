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Регион
15 марта, 08:28

Инженеры при разминировании курского приграничья выявили запрещённые «Лепестки»

Мина «Лепесток». Обложка © ТАСС / Александр Река/

Мина «Лепесток». Обложка © ТАСС / Александр Река/

Инженерные войска Вооружённых сил Российской Федерации начали разминирование приграничных районов Курской области, которые были освобождены от ВСУ. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что инженерные подразделения активно работают над восстановлением социально значимых объектов и инфраструктуры, необходимых для возвращения к мирной жизни в регионе после интенсивных боевых действий.

Однако в ходе разминирования военные инженеры столкнулись с серьёзной угрозой: на территории были обнаружены запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток». Это открытие, как подчеркнули в Минобороны, создаёт смертельную опасность для местного населения.

Представители ведомства уточнили, что эти кассетные противопехотные мины представляют собой реальную угрозу для гражданских лиц в освобожденных районах, подчёркивая необходимость дальнейших мер по обеспечению безопасности.

Российские бойцы под Суджей погоняют бегущих солдат ВСУ
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13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение города. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.

Оксана Попова
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