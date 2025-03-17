Рубио назвал прекращение огня и переговоры частями мирного плана по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о плане урегулирования конфликта на Украине в интервью телеканалу CBS News. Он выделил две ключевых части: первая — это прекращение огня, вторая — организация переговоров между сторонами, возможно, с привлечением посредников.

«Я хочу, чтобы все поняли: у меня есть план. План «А» — это прекращение огня, чтобы перейти ко второму этапу — плану «Б». Он предполагает, что все участники сядут за стол переговоров. Возможно, мы воспользуемся челночной дипломатией, чтобы найти способ окончательно разрешить эту войну, учитывая интересы каждой стороны», — отметил Рубио.

Он добавил, что организовать переговоры будет непросто, но без выполнения первого пункта перейти ко второму не получится. По словам Рубио, президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости прекращения огня. Госсекретарь ожидает, что впереди будет много тяжёлой работы и уступок с обеих сторон.