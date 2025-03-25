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Регион
25 марта, 11:25

Лавров озвучил некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Лавров: На переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Чёрном море

На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации сосредоточились на вопросах, касающихся безопасного судоходства в Чёрном море. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Дипломат отметил, что, как было согласовано между Путиным и Трампом, основное внимание уделялось именно этой теме.

Переговоры делегаций России и США состоялись 24 марта в Эр-Рияде. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Российские делегаты покинули ОАЭ по завершении встречи. Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы
Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы
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Shutterstock / FOTODOM / ZHMURCHAK

Оксана Попова
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