Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы
Москва поддерживает идею возобновления черноморской инициативы, однако настаивает на том, чтобы она приняла более приемлемую для всех участников форму. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Министр отметил, что необходимо найти такую версию инициативы, которая устроит все стороны. Лавров также выразил сомнение в возможности доверять Владимиру Зеленскому по вопросу возобновления черноморской инициативы.
«Черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде. Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — подчеркнул Лавров.
Черноморская зерновая инициатива это соглашение, заключённое в июле 2022 года между Украиной, Турцией, Россией и Организацией Объединённых Наций. Основной целью инициативы было обеспечение безопасного экспорта зерна и других сельскохозяйственных товаров из украинских портов на Чёрном море, которые были заблокированы в результате военных действий. Инициатива позволила создать коридоры для судов, чтобы они могли безопасно проходить через зону конфликта. Её действие было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части сделки.
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