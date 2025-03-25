Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы

Москва поддерживает идею возобновления черноморской инициативы, однако настаивает на том, чтобы она приняла более приемлемую для всех участников форму. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Министр отметил, что необходимо найти такую версию инициативы, которая устроит все стороны. Лавров также выразил сомнение в возможности доверять Владимиру Зеленскому по вопросу возобновления черноморской инициативы.

«Черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде. Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — подчеркнул Лавров.