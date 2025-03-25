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Регион
25 марта, 16:17

Белый дом: РФ и США разработают механизм запрета ударов по энергообъектам

В результате переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде Россия и США пришли к соглашению о разработке мер, направленных на прекращение огня в отношении энергетических объектов на территории РФ и Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

«США и РФ договорились разработать меры по реализации договорённостей президента (США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа и президента (РФ Владимира. — Прим. Life.ru) Путина о запрете ударов по энергетическим объектам РФ и Украины», — отмечается в документе.

Кроме того, Вашингтон также договорился с Киевом разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам.

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Ранее в Кремле высказались об атаках Украины по энергетике РФ, несмотря на перемирие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуацию отслеживает и Москва, и Вашингтон, который может сделать соответствующие выводы. Напомним, что Украина не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения главаря киевского режима Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетике на 30 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Алена Пенчугина
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