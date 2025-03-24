В США сделают выводы: В Кремле высказались об атаках Киева по энергетике РФ
Песков: США имеют возможность отслеживать удары Киева по энергообъектам РФ
Москва следит за ситуацией с продолжающимися атаками Киева по объектам российской энергетической инфраструктуры, то же самое может делать и Вашингтон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Россия и впредь придерживаться своего обещания не атаковать энергообъекты Украины, учитывая, что киевский режим не отвечает взаимностью.
«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, её также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — заявил спикер Кремля.
Ранее эту тему прокомментировали в Министерстве обороны РФ. В заявлении ведомства говорится, что ВСУ не прекратили атаки российской энергетической инфраструктуры, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. В МО РФ подчеркнули, что украинская сторона продолжает спланированные удары по объектам энергетики — том числе и международным — на территории России.
Life.ru