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24 марта, 12:57

В США сделают выводы: В Кремле высказались об атаках Киева по энергетике РФ

Песков: США имеют возможность отслеживать удары Киева по энергообъектам РФ

Москва следит за ситуацией с продолжающимися атаками Киева по объектам российской энергетической инфраструктуры, то же самое может делать и Вашингтон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Россия и впредь придерживаться своего обещания не атаковать энергообъекты Украины, учитывая, что киевский режим не отвечает взаимностью.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, её также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — заявил спикер Кремля.

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Ранее эту тему прокомментировали в Министерстве обороны РФ. В заявлении ведомства говорится, что ВСУ не прекратили атаки российской энергетической инфраструктуры, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. В МО РФ подчеркнули, что украинская сторона продолжает спланированные удары по объектам энергетики — том числе и международным — на территории России.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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