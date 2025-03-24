В США сделают выводы: В Кремле высказались об атаках Киева по энергетике РФ

Москва следит за ситуацией с продолжающимися атаками Киева по объектам российской энергетической инфраструктуры, то же самое может делать и Вашингтон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Россия и впредь придерживаться своего обещания не атаковать энергообъекты Украины, учитывая, что киевский режим не отвечает взаимностью.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, её также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — заявил спикер Кремля.