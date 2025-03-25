Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Москва выпустила заявление по итогам экспертных консультаций с Вашингтоном, которые состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

«В соответствии с договорённостью президентов РФ и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включающей обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов», — указано в заявлении.

В Кремле уточнили, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок. Кроме того, Вашингтон будет способствовать расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения подобных операций.

Тем не менее указанные пункты заявления вступают в силу после того, как США снимут санкции с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, которые задействованы в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.

«РФ и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договорённости в случае её несоблюдения одной из сторон», — говорится в заявлении.

Москва и Вашингтон также приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договорённостей в энергетической и морской областях. А ещё стороны продолжат взаимодействовать по достижению прочного и долгого мира.