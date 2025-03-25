«Челночная дипломатия»: Лавров раскрыл подробности переговоров в Эр-Рияде
Лавров: Американцы хотели посадить делегации РФ и Украины в соседних комнатах
Перед переговорами в Эр-Рияде с участием России и США складывалось впечатление, что американская сторона намеревалась разместить представителей Москвы и Киева в отдельных помещениях для проведения челночной дипломатии и подготовки единого документа, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что это не является «большим секретом».
«Ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.
Напомним, 24 марта прошли переговоры делегаций России и США. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Примечательно, что Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Life.ru