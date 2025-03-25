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25 марта, 15:42

«Челночная дипломатия»: Лавров раскрыл подробности переговоров в Эр-Рияде

Лавров: Американцы хотели посадить делегации РФ и Украины в соседних комнатах

Перед переговорами в Эр-Рияде с участием России и США складывалось впечатление, что американская сторона намеревалась разместить представителей Москвы и Киева в отдельных помещениях для проведения челночной дипломатии и подготовки единого документа, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что это не является «большим секретом».

«Ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Напомним, 24 марта прошли переговоры делегаций России и США. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Примечательно, что Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Совфеде объяснили отсутствие совместного заявления РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
В Совфеде объяснили отсутствие совместного заявления РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
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Life.ru

Наталья Демьянова
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