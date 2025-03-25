В Совфеде объяснили отсутствие совместного заявления РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

Совместного заявления делегаций России и США по завершении переговоров в Эр-Рияде не было из-за позиции Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Сергей Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — заявил он.