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Регион
25 марта, 13:18

В Совфеде объяснили отсутствие совместного заявления РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

Чижов: РФ и США не стали принимать совместное заявление из-за позиции Украины

Совместного заявления делегаций России и США по завершении переговоров в Эр-Рияде не было из-за позиции Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Сергей Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — заявил он.

По словам Чижова, точных данных о содержании диалога делегаций всё ещё нет. Он призвал дождаться официального объявления этих данных, при этом подчеркнув положительное значение самих переговоров.

Лавров озвучил некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Лавров озвучил некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Напомним, днём ранее, 24 марта, прошли переговоры делегаций России и США. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. Примечательно, что Кремль не станет обнародовать итоги встречи в Эр-Рияде, так как там обсуждались технические моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Мария Любицкая
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