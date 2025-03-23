Санкции против России будут сопровождать страну ещё долгое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Но, по его словам, граждане РФ уже научились жить с этими ограничениями и им противодействовать.

«Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России. Мы привыкли жить в условиях этих мер», — сказал представитель Крмеля.

Песков объяснил, что дальше России и её гражданам предстоит жить с санкциями, но стране всё равно важно развиваться несмотря ни на что.