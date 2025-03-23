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23 марта, 11:12

«Это надолго»: В Кремле дали прогноз о будущем санкций

Песков: Санкции останутся надолго, России предстоит так жить дальше

Санкции против России будут сопровождать страну ещё долгое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Но, по его словам, граждане РФ уже научились жить с этими ограничениями и им противодействовать.

«Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России. Мы привыкли жить в условиях этих мер», — сказал представитель Крмеля.

Песков объяснил, что дальше России и её гражданам предстоит жить с санкциями, но стране всё равно важно развиваться несмотря ни на что.

Трамп: На Россию наложили больше санкций, чем на кого бы то ни было
Трамп: На Россию наложили больше санкций, чем на кого бы то ни было

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что всего западные страны наложили на Россию 28595 санкций. Это количество превышает объём рестрикций, когда-либо объявленных против всех остальных стран.

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Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Наталья Афонина
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