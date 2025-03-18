Путин: Запад ввёл против России 28595 санкций

Запад ввёл в отношении России более чем 28 тысяч санкций, что превышает объём рестрикций, когда-либо объявленных против всех остальных стран. Точные цифры озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Уверенно могу вам сказать, 28595 западных санкций [введено] в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причём кратно выше», — уточнил глава государства.