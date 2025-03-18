Путин: Запад ввёл против России 28595 санкций
Запад ввёл в отношении России более чем 28 тысяч санкций, что превышает объём рестрикций, когда-либо объявленных против всех остальных стран. Точные цифры озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Уверенно могу вам сказать, 28595 западных санкций [введено] в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причём кратно выше», — уточнил глава государства.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран G7 заявил, что европейские страны настаивают на введении новых санкций против России. Впрочем, отметил дипломат, Вашингтон пока не готов ужесточать ограничения, так как надеется достичь мира на Украине без экономического давления.
Life.ru