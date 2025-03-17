Сийярто: Венгрия не позволит включить ядерную энергетику в 17-й пакет санкций

Украина настойчиво просит Евросоюз добавить ядерную энергетику в 17-й пакет антироссийских санкций. Однако Венгрия против такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.

«Министр иностранных дел Украины уже заявил, что этот пакет санкций должен охватывать ядерную энергетику. В этом нет ничего нового. Если такое предложение войдёт в проект пакета санкций, мы ясно дадим понять, что оно не сработает, и в итоге его исключат», — сказал Сийярто в разговоре с венгерскими журналистами.