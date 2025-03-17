Сийярто: Венгрия не позволит включить ядерную энергетику в 17-й пакет санкций
Украина настойчиво просит Евросоюз добавить ядерную энергетику в 17-й пакет антироссийских санкций. Однако Венгрия против такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.
Сийярто указал на «большой энтузиазм» по поводу подготовки 17-го санкционного блока. Он заметил, что руководство ЕС «испытывает сильное воодушевление» в этом вопросе.
«Министр иностранных дел Украины уже заявил, что этот пакет санкций должен охватывать ядерную энергетику. В этом нет ничего нового. Если такое предложение войдёт в проект пакета санкций, мы ясно дадим понять, что оно не сработает, и в итоге его исключат», — сказал Сийярто в разговоре с венгерскими журналистами.
Министр также напомнил, что подобные предложения уже высказывались в Брюсселе ранее.
Напомним, о планах по 17-му пакета антироссийских санкций в феврале сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Этот анонс последовал сразу после принятия 16-го пакета санкций.
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