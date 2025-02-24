Политолог увидел конец креатива у ЕС после введения 16-го пакета санкций

Как гласит русская мудрость: пакеты надо убирать в другие пакеты и прятать в шкаф. 16-й пакет санкций ЕС не стал откровением ни для кого, учитывая европейскую бюрократию и долгие согласования, заявил в разговоре с Life.ru политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

«В России все уже понимали приблизительное содержание санкционного пакета и пути нивелирования рисков. Так получилось, что европейцы не внесли в санкционный перечень практически ничего нового, разве что запрет на ввоз в РФ игровых консолей. Думаю, что наша экономика не сильно пострадает от того, что игровая техника начнёт поступать с Востока, тем более что такой тренд уже имеется», — отметил эксперт.

Комментируя другие пункты санкционных ограничений, Туманян указал, что они также являются довольно блёклыми. Новые ограничения на работу российских СМИ затрагивают моменты, связанные исключительно с вещанием, однако у редакций сохраняется возможность работать на территории стран ЕС.

Ограничения на ввоз алюминия крайне неоднозначны, добавил эксперт. Такие ограничения уже вводились со стороны США, однако, несмотря на имеющийся запрет, американские профильные ведомства несколько раз вводили моратории на ввоз алюминия. Получается, что западные политики создают определённый инфоповод, которым отчитываются перед своими избирателями. На деле же торговля ведётся через абсолютно законные моратории, которые время от времени надо продлевать, пояснил собеседник Life.ru.

«Запрет на работу так называемого «теневого флота» также вызывает определённые вопросы. В список внесено 74 судна. С учётом предыдущих пакетов количество таких кораблей превысило цифру 150. Здесь надо отчётливо понимать, что в мире на сегодняшний день есть более 10 тысяч функционирующих танкеров и 100 тысяч грузовых судов, а санкциями ограничена работа всего 150 кораблей. Получается, что при желании заменить эти корабли на другие не составит особого труда. Кстати, практика говорит о том, что суда, попавшие в предыдущие пакеты санкций, всё равно довольно удачно функционируют, несмотря на угрозы европейцев. Все хотят зарабатывать и довольно удачно зарабатывают, видимо, все, кроме европейцев», — пояснил специалист.