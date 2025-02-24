«Чтобы было во что заворачивать»: Захарова раскрыла, сколько пакетов с санкциями накопила Европа

Евросоюз ввёл в отношении России 16-й пакет санкций и тут же анонсировал 17-й. На фоне этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила , что их будет столько же, сколько стран в ЕС — 27.

«Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов всё больше, при этом дела в Западной Европе всё хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать», — отметила дипломат в своём телеграм-канале.