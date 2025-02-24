«Чтобы было во что заворачивать»: Захарова раскрыла, сколько пакетов с санкциями накопила Европа
Захарова пошутила про пакеты санкций ЕС и предположила, сколько их будет всего
Евросоюз ввёл в отношении России 16-й пакет санкций и тут же анонсировал 17-й. На фоне этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что их будет столько же, сколько стран в ЕС — 27.
«Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов всё больше, при этом дела в Западной Европе всё хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать», — отметила дипломат в своём телеграм-канале.
Сегодня, 24 февраля, Европейский Союз назначил 16-й пакет санкций против Российской Федерации. В список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ЕС отключил 13 российских банков от системы SWIFT и ввёл запрет на экспорт игровых консолей в Россию. В опалу европейцев попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин. Вскоре в ЕС заявили о подготовке нового пакета ограничений.
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