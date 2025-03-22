Трамп: На Россию наложили больше санкций, чем на кого бы то ни было
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, с которым доселе не сталкивалась ни одна страна мира. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома.
«Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было», — произнёс американский лидер.
Ранее Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине. При этом президент подчеркнул, что продолжает проводить «хорошие разговоры» с участниками конфликта.
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