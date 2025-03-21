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Регион
21 марта, 17:56

Трамп дал понять, что не считает атаки РФ по Украине поводом для новых санкций

Трамп избежал ответа на вопрос о введении новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о потенциальном введении новых санкций против России. Во время встречи с журналистами в Белом доме представители СМИ спросили американского лидера, намерен ли он ужесточать давление на Москву из-за ситуации в Украине.

«Ну, они воюют друг против друга», — ответил Трамп.

В то же время он выразил надежду на установление прекращения огня, подчеркнув, что в этом направлении предпринимаются успешные шаги.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон, Москва и Киев наметили очертания возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, также сейчас ведутся переговоры о разделе украинских территорий.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Наталья Демьянова
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