Трамп дал понять, что не считает атаки РФ по Украине поводом для новых санкций
Трамп избежал ответа на вопрос о введении новых антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о потенциальном введении новых санкций против России. Во время встречи с журналистами в Белом доме представители СМИ спросили американского лидера, намерен ли он ужесточать давление на Москву из-за ситуации в Украине.
«Ну, они воюют друг против друга», — ответил Трамп.
В то же время он выразил надежду на установление прекращения огня, подчеркнув, что в этом направлении предпринимаются успешные шаги.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон, Москва и Киев наметили очертания возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, также сейчас ведутся переговоры о разделе украинских территорий.
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