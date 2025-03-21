Трамп дал понять, что не считает атаки РФ по Украине поводом для новых санкций

Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на вопрос о потенциальном введении новых санкций против России. Во время встречи с журналистами в Белом доме представители СМИ спросили американского лидера, намерен ли он ужесточать давление на Москву из-за ситуации в Украине.