«Переговоры ведутся»: Трамп рассказал об обсуждении раздела территорий Украины

Москва и Киев скоро достигнут полного прекращения огня и заключат соглашение, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры о разделе украинских территорий обсуждаются прямо сейчас.

«Я думаю, что очень скоро мы добьёмся полного прекращения огня, а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий. Переговоры ведутся в данный момент», — сказал Трамп журналистам.