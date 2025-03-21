«Переговоры ведутся»: Трамп рассказал об обсуждении раздела территорий Украины
Трамп заявил, что вопрос раздела территорий Украины обсуждается прямо сейчас
Москва и Киев скоро достигнут полного прекращения огня и заключат соглашение, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры о разделе украинских территорий обсуждаются прямо сейчас.
«Я думаю, что очень скоро мы добьёмся полного прекращения огня, а затем заключим соглашение. И сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий. Переговоры ведутся в данный момент», — сказал Трамп журналистам.
Напомним, что во время телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договорённость о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Глава России отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Однако ВСУ в ночь 19 марта атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. А в ночь на 21 марта они нанесли удар по ГИС «Суджа» в курском приграничье. Зеленский заявил, что не считает соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально.
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