«Уже есть контуры сделки»: Трамп сделал важное заявление по перемирию на Украине
Трамп: США, РФ и Украина наметили очертания сделки по перемирию
Вашингтон, Москва и Киев наметили очертания возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки», — сказал американский лидер в разговоре с журналистами.
Напомним, что ранее состоялся разговор Трампа с Зеленским, он продолжался около часа. После него главарь киевского режима принял неожиданное решение. Экс-комик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, однако не сдержал слово. В ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа» в курском приграничье. Зеленский заявил, что не считает соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны России это назвали прямой провокацией.
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