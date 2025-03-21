«Уже есть контуры сделки»: Трамп сделал важное заявление по перемирию на Украине

Вашингтон, Москва и Киев наметили очертания возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки», — сказал американский лидер в разговоре с журналистами.