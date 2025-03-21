В Минобороны России сообщили, что Киев намеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся всего в нескольких сотнях метрах от госграницы со стороны Курской области. По информации ведомства, это произошло ночью 21 марта 2025 года, примерно в 00:20 по московскому времени.

Представители военного ведомства отметили, что данная станция, являвшаяся частью энергетической инфраструктуры и ранее использовавшаяся для прокачки более 40 миллионов кубометров газа в сутки в европейские страны, находилась под контролем Вооружённых сил Украины с 7 августа 2024 года и до момента подрыва.

В течение всего времени, пока газоизмерительная станция «Суджа» находилась под контролем ВСУ, этот объект использовался как «безопасный» логистический пункт. Представители ведомства подчеркнули, что украинские подразделения применяли станцию в своих целях, рассматривая её как один из ключевых узлов для организации логистики.

«Осуществлённый отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — заявили в Минобороны.