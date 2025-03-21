Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» намеренной провокацией киевского режима
В Минобороны России сообщили, что Киев намеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся всего в нескольких сотнях метрах от госграницы со стороны Курской области. По информации ведомства, это произошло ночью 21 марта 2025 года, примерно в 00:20 по московскому времени.
Представители военного ведомства отметили, что данная станция, являвшаяся частью энергетической инфраструктуры и ранее использовавшаяся для прокачки более 40 миллионов кубометров газа в сутки в европейские страны, находилась под контролем Вооружённых сил Украины с 7 августа 2024 года и до момента подрыва.
В течение всего времени, пока газоизмерительная станция «Суджа» находилась под контролем ВСУ, этот объект использовался как «безопасный» логистический пункт. Представители ведомства подчеркнули, что украинские подразделения применяли станцию в своих целях, рассматривая её как один из ключевых узлов для организации логистики.
«Осуществлённый отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», — заявили в Минобороны.
Газопровод «Суджа» расположен на границе Курской области России и Сумской области Украины и является важной частью инфраструктуры, обеспечивающей транзит природного газа из России в Европу. Он соединяет российские газовые месторождения с украинской сетью и далее с европейскими потребителями. Через эту станцию осуществляется транзит газа в Чехию, Словакию, Венгрию и Австрию, которые зависят от этого маршрута для обеспечения своих энергетических потребностей. Стоит отметить, что это единственная работающая в настоящее время станция, через которую РФ продолжает экспорт газа в Европу.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». На станции вспыхнул пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. Между тем Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально.
Life.ru / Шедеврум