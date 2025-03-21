Кремль отреагировал на подрыв Киевом единственной станции в РФ, экспортирующей газ в Европу
Песков: Удар ВСУ по ГИС «Суджа» демонстрирует, чего стоят обещания Киева
Атаки киевского режима на российскую энергетическую инфраструктуру, включая подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», ярко иллюстрируют истинную цену заверений Владимира Зеленского и его команды. На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия киевских властей хорошо известны благодаря множеству сообщений в СМИ и соответствующим кадрам.
Он отметил, что все могут видеть, насколько можно доверять словам Зеленского и других представителей киевского режима. Песков добавил, что это именно то, о чём они неоднократно предупреждали своих собеседников, подчёркивая, что реальность подтверждает их предостережения.
Газопровод «Суджа» расположен на границе Курской области России и Сумской области Украины и является важной частью инфраструктуры, обеспечивающей транзит природного газа из России в Европу. Он соединяет российские газовые месторождения с украинской сетью и далее с европейскими потребителями. Через эту станцию осуществляется транзит газа в Чехию, Словакию, Венгрию и Австрию, которые зависят от этого маршрута для обеспечения своих энергетических потребностей. Стоит отметить, что это единственная работающая в настоящее время станция, через которую РФ продолжает экспорт газа в Европу.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа». На станции вспыхнул пожар. Удар по ГИС произошёл на фоне договорённости о временно прекращении атак на энергетические объекты. Между тем Владимир Зеленский заявил, что не считает это соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально.
Life.ru / Шедеврум