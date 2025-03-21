Атаки киевского режима на российскую энергетическую инфраструктуру, включая подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», ярко иллюстрируют истинную цену заверений Владимира Зеленского и его команды. На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия киевских властей хорошо известны благодаря множеству сообщений в СМИ и соответствующим кадрам.

Он отметил, что все могут видеть, насколько можно доверять словам Зеленского и других представителей киевского режима. Песков добавил, что это именно то, о чём они неоднократно предупреждали своих собеседников, подчёркивая, что реальность подтверждает их предостережения.