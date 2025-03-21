Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 14:23

Стало известно, какое одолжение великодушно сделал Трамп Зеленскому

Келлог: Именно Зеленский просил Трампа о телефонном разговоре

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что недавний разговор по телефону с Дональдом Трампом запросил именно главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, хозяин Белого дома «великодушно» на это согласился.

«Я думаю, что две-три недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. <...> Он допустил большую ошибку, поступив так, и когда его вывели из Белого дома, президент сказал: «С меня хватит». Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», — сказал Келлог в интервью ABC News.

После подобной ошибки бывший комик сам попросил о телефонном разговоре и в этот раз был намного сдержаннее. Спецпредставитель также добавил, что перед встречей в Овальном кабинете Зеленского готовили американские сенаторы и просили не играть на публику.

Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад
Зеленский: Договорённость о частичном прекращении огня на Украине — шаг назад

Напомним, что ранее состоялся разговор Трампа с Зеленским, он продолжался около часа. После него главарь киевского режима принял неожиданное решение. Экс-комик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, однако не сдержал слово. В ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа» в курском приграничье. Зеленский заявил, что не считает соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны России это назвали прямой провокацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar