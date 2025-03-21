Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что недавний разговор по телефону с Дональдом Трампом запросил именно главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, хозяин Белого дома «великодушно» на это согласился.

«Я думаю, что две-три недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. <...> Он допустил большую ошибку, поступив так, и когда его вывели из Белого дома, президент сказал: «С меня хватит». Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», — сказал Келлог в интервью ABC News.