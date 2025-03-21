Стало известно, какое одолжение великодушно сделал Трамп Зеленскому
Келлог: Именно Зеленский просил Трампа о телефонном разговоре
Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что недавний разговор по телефону с Дональдом Трампом запросил именно главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, хозяин Белого дома «великодушно» на это согласился.
«Я думаю, что две-три недели назад в Овальном кабинете Зеленский начал играть на публику. <...> Он допустил большую ошибку, поступив так, и когда его вывели из Белого дома, президент сказал: «С меня хватит». Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», — сказал Келлог в интервью ABC News.
После подобной ошибки бывший комик сам попросил о телефонном разговоре и в этот раз был намного сдержаннее. Спецпредставитель также добавил, что перед встречей в Овальном кабинете Зеленского готовили американские сенаторы и просили не играть на публику.
Напомним, что ранее состоялся разговор Трампа с Зеленским, он продолжался около часа. После него главарь киевского режима принял неожиданное решение. Экс-комик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, однако не сдержал слово. В ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа» в курском приграничье. Зеленский заявил, что не считает соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны России это назвали прямой провокацией.
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