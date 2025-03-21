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21 марта, 02:46

Стало известно о неожиданных планах Дональда Трампа на Крым

Журналист Херш: Трамп хочет превратить Крым в курорт мирового уровня

Дональд Трамп грезит превратить Крым в элитный курорт мирового уровня. Намерения главы Белого дома на платформе Substack раскрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, у президента США есть далеко идущие планы по снятию антироссийских санкций и налаживанию отношений с Владимиром Путиным. Вложения в Крым и Донбасс являются их частью.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнёрства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — отметил Херш.

Трамп заявил об интересе России к экономическим возможностям США
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Ранее Трамп назвал одну причину, почему мировые державы должны вести дела с Россией. У этой страны самая большая и ценная территория, объяснил глава Белого дома.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Антон Голыбин
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