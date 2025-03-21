Дональд Трамп грезит превратить Крым в элитный курорт мирового уровня. Намерения главы Белого дома на платформе Substack раскрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, у президента США есть далеко идущие планы по снятию антироссийских санкций и налаживанию отношений с Владимиром Путиным. Вложения в Крым и Донбасс являются их частью.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнёрства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — отметил Херш.