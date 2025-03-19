Разговор Путина и Трампа
Владимир Путин
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Регион
19 марта, 09:16

Трамп заявил об интересе России к экономическим возможностям США

Российская Федерация проявляет интерес к экономическим возможностям США. С таким заявлением выступил президент Штатов Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«Что касается России, то она хотела бы получить часть нашей экономической мощи», — сказал Трамп.

Трамп ожидал другого результата от разговора с Путиным, узнали СМИ
Трамп ожидал другого результата от разговора с Путиным, узнали СМИ

Напомним, накануне прошёл исторический телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики общались впечатляющие два с половиной часа — это новый рекорд по продолжительности разговоров лидеров двух стран. В ходе беседы главы государств затронули основные вопросы нормализации двусторонних отношений, а также тему Украины. Как сообщили в Кремле, Путин заявил Трампу, что основным условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения путём дипломатии должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Путин и Трамп смогли найти общий язык, что, по его мнению, является важным шагом ради блага всего человечества.

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Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Николай Рюмин
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