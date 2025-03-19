Трамп заявил об интересе России к экономическим возможностям США

Напомним, накануне прошёл исторический телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики общались впечатляющие два с половиной часа — это новый рекорд по продолжительности разговоров лидеров двух стран. В ходе беседы главы государств затронули основные вопросы нормализации двусторонних отношений, а также тему Украины. Как сообщили в Кремле, Путин заявил Трампу, что основным условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения путём дипломатии должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Путин и Трамп смогли найти общий язык, что, по его мнению, является важным шагом ради блага всего человечества.