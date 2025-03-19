Трамп ожидал другого результата от разговора с Путиным, узнали СМИ

Американский президент Дональд Трамп мог оказаться разочарован итогом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The New York Times.

«Результат звонка, похоже, оказался далеко не тем, на что надеялся господин Трамп в своём обращении к Москве», — указано в статье.