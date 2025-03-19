Разговор Путина и Трампа
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19 марта, 08:29

Трамп ожидал другого результата от разговора с Путиным, узнали СМИ

NYT: Трампа мог разочаровать результат телефонного разговора с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Американский президент Дональд Трамп мог оказаться разочарован итогом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The New York Times.

«Результат звонка, похоже, оказался далеко не тем, на что надеялся господин Трамп в своём обращении к Москве», — указано в статье.

Авторы материала отметили, что республиканец надеялся на другой итог переговоров после нескольких дней позитивных заявлений из Вашингтона, что мир на Украине достижим.

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Напомним, что накануне состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. В ходе беседы лидеры держав затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений. В Кремле отметили, что во время переговоров между Путиным и Трампом ключевым условием для снижения напряжённости на Украине стало бы полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.

Дарья Нарыкова
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