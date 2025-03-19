Трамп ожидал другого результата от разговора с Путиным, узнали СМИ
NYT: Трампа мог разочаровать результат телефонного разговора с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Американский президент Дональд Трамп мог оказаться разочарован итогом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The New York Times.
«Результат звонка, похоже, оказался далеко не тем, на что надеялся господин Трамп в своём обращении к Москве», — указано в статье.
Авторы материала отметили, что республиканец надеялся на другой итог переговоров после нескольких дней позитивных заявлений из Вашингтона, что мир на Украине достижим.
Напомним, что накануне состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. В ходе беседы лидеры держав затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений. В Кремле отметили, что во время переговоров между Путиным и Трампом ключевым условием для снижения напряжённости на Украине стало бы полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.