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Регион
20 марта, 06:23

Трамп пояснил, почему США следует вести дела с Россией

Трамп: С Россией нужно вести дела, так как у неё самая большая территория

Россия обладает самой большой и при этом крайне ценной территорией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Breibart.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что восстановление экономических отношений США с Россией может стать причиной ослабления связей с Китаем, несмотря на то, что страна не преследует подобных целей.

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Напомним, что ранее состоялась телефонная беседа Путина и Трампа. Общение длилось почти два с половиной часа. В ходе разговора лидеры договорились о совместной работе по нормализации двусторонних отношений.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Мария Любицкая
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