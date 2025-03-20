Трамп пояснил, почему США следует вести дела с Россией

Россия обладает самой большой и при этом крайне ценной территорией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Breibart.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что восстановление экономических отношений США с Россией может стать причиной ослабления связей с Китаем, несмотря на то, что страна не преследует подобных целей.