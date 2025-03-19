«Хорошо понимают друг друга»: В Кремле оценили отношения Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп доверяют друг другу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировали отношения российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, они хорошо понимают друг друга и намерены идти по пути нормализации отношений РФ и США.
«Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Напомним, что ранее состоялась телефонная беседа Путина и Трампа. Общение длилось почти два с половиной часа. В ходе разговора лидеры договорились о совместной работе по нормализации двусторонних отношений.
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