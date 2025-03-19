Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 10:52

Путин и Трамп не обсуждали возвращение прямых рейсов между РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что во время телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во вторник вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами не поднимался.

«Нет, вчера эта тема не затрагивалась», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, что накануне состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. В ходе беседы лидеры держав затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений. В Кремле отметили, что во время переговоров между Путиным и Трампом ключевым условием для снижения напряжённости на Украине стало бы полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.

Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Оксана Попова
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