«Была пара хороших разговоров»: Трамп намекнул на прогресс в российско-украинском вопросе
Трамп сообщил о «хороших разговорах» по Украине 21 марта
Президент США Дональд Трамп обмолвился о позитивных сдвигах в переговорах с Россией и Украиной. Этот вопрос политик поднял в компании журналистов перед отбытием в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.
«Мы продвигаемся по России и Украине. У меня сегодня была пара хороших разговоров», — коротко отметил американский лидер, не приведя никаких деталей.
Незадолго до этого Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что стороны «воюют друг против друга», но выразил надежду на скорое установление режима прекращения огня.
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