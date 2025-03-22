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Регион
21 марта, 23:43

«Была пара хороших разговоров»: Трамп намекнул на прогресс в российско-украинском вопросе

Трамп сообщил о «хороших разговорах» по Украине 21 марта

Президент США Дональд Трамп обмолвился о позитивных сдвигах в переговорах с Россией и Украиной. Этот вопрос политик поднял в компании журналистов перед отбытием в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

«Мы продвигаемся по России и Украине. У меня сегодня была пара хороших разговоров», — коротко отметил американский лидер, не приведя никаких деталей.

На Западе заявили о желании Трампа ослабить позиции Украины
На Западе заявили о желании Трампа ослабить позиции Украины

Незадолго до этого Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что стороны «воюют друг против друга», но выразил надежду на скорое установление режима прекращения огня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Антон Голыбин
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