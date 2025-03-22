«Была пара хороших разговоров»: Трамп намекнул на прогресс в российско-украинском вопросе

Президент США Дональд Трамп обмолвился о позитивных сдвигах в переговорах с Россией и Украиной. Этот вопрос политик поднял в компании журналистов перед отбытием в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

«Мы продвигаемся по России и Украине. У меня сегодня была пара хороших разговоров», — коротко отметил американский лидер, не приведя никаких деталей.