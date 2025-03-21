На Западе заявили о желании Трампа ослабить позиции Украины
BI: Трамп ослабил позицию Украины во время процесса урегулирования конфликта
Американский власти поставили Украину в сложное положение, ограничив поддержку перед переговорами по урегулированию конфликта. Об этом пишет Business Insider.
«Пока Украина сталкивается со сложной боевой обстановкой, такой как потери под Курском и продолжающееся давление России на передовые позиции, администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины на переговоры», — указывает издание.
К факторам, способствующим этому, издание относит давление на Киев для подписания соглашения о поставках полезных ископаемых и исключение европейских партнёров Незалежной из мирного процесса со стороны Вашингтона.
Ранее Трамп заявлял о намеченных контурах сделки между Россией и Украиной. Уже состоялся разговор Трампа с Зеленским, он продолжался около часа. После него главарь киевского режима принял неожиданное решение. Экс-комик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, однако не сдержал слово. Переговоры о разделе украинских территорий, по словам главы Штатов, ведутся прямо сейчас.
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