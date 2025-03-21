На Западе заявили о желании Трампа ослабить позиции Украины

Американский власти поставили Украину в сложное положение, ограничив поддержку перед переговорами по урегулированию конфликта. Об этом пишет Business Insider.

«Пока Украина сталкивается со сложной боевой обстановкой, такой как потери под Курском и продолжающееся давление России на передовые позиции, администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины на переговоры», — указывает издание.