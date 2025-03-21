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21 марта, 19:08

На Западе заявили о желании Трампа ослабить позиции Украины

BI: Трамп ослабил позицию Украины во время процесса урегулирования конфликта

Американский власти поставили Украину в сложное положение, ограничив поддержку перед переговорами по урегулированию конфликта. Об этом пишет Business Insider.

«Пока Украина сталкивается со сложной боевой обстановкой, такой как потери под Курском и продолжающееся давление России на передовые позиции, администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины на переговоры», — указывает издание.

К факторам, способствующим этому, издание относит давление на Киев для подписания соглашения о поставках полезных ископаемых и исключение европейских партнёров Незалежной из мирного процесса со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп заявлял о намеченных контурах сделки между Россией и Украиной. Уже состоялся разговор Трампа с Зеленским, он продолжался около часа. После него главарь киевского режима принял неожиданное решение. Экс-комик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, однако не сдержал слово. Переговоры о разделе украинских территорий, по словам главы Штатов, ведутся прямо сейчас.

Киев передаст США список энергообъектов, попадающих под перемирие
Киев передаст США список энергообъектов, попадающих под перемирие
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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Полина Никифорова
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