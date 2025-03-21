Киев передаст США список энергообъектов, попадающих под перемирие
Зеленский: Украина передаст США перечень энергетических объектов для перемирия
Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина передаст Соединённым Штатам перечень энергетических объектов, которые должны быть исключены из потенциальных целей атак в случае возможного 30-дневного перемирия. По данным издания «Страна.ua», передача списка состоится 24 марта, а возглавит украинскую делегацию на переговорах с американской стороной министр обороны Незалежной Рустем Умеров.
При этом, глава киевского режима утверждает, что получил от президента США Дональда Трампа информацию, что прекращение ударов распространяется не только на энергообъекты, но и гражданскую инфраструктуру.
Ранее состоялся разговор Трампа с Зеленским, он продолжался около часа. После него главарь киевского режима согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, однако не сдержал слово. В ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа» в курском приграничье. Как оказалось, Зеленский не считает соглашение действительным, пока оно не будет закреплено документально. В Минобороны России это назвали прямой провокацией.
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