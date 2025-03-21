Киев передаст США список энергообъектов, попадающих под перемирие

Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина передаст Соединённым Штатам перечень энергетических объектов, которые должны быть исключены из потенциальных целей атак в случае возможного 30-дневного перемирия. По данным издания «Страна.ua», передача списка состоится 24 марта, а возглавит украинскую делегацию на переговорах с американской стороной министр обороны Незалежной Рустем Умеров.