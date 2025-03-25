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25 марта, 19:21

Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки

Пресс-служба Кремля огласила итоги встречи экспертных групп РФ и США в Саудовской Аравии. Делегации условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», но с одним условием. Сделка вступит в силу, только лишь когда часть российских организаций вновь получит доступ к SWIFT.

Подключиться к SWIFT должны финансовые компании, задействованные в операциях по международной торговле продовольствием и удобрением. Кроме того, производители и экспортёры этой продукции должны быть выведены из-под санкций.

«США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок», — огласили позицию Вашингтона в Кремле.

Евросоюз отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT
Евросоюз отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT

Напомним, что переговоры российской и американской делегаций состоялись 24 марта. Встреча длилась более 12 часов. Обсуждения также затронули тему украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Leontyev

Илья Пушкарев
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