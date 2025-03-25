Кремль обнародовал список объектов, попадающих под действие моратория на удары

Россия и США согласовали список российских и украинских объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В перечень включены нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные и газовые трубопроводы и хранилища, включая насосные станции; инфраструктура для производства и передачи электроэнергии, такая как электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные устройства; атомные электростанции и гидроэлектростанционные дамбы.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён», — говорится в сообщении.

Если одна из сторон нарушает мораторий, другая сторона имеет право считать себя освобожденной от обязательств по его выполнению, подчеркнули в Кремле.