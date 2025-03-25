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Регион
25 марта, 18:59

Кремль обнародовал список объектов, попадающих под действие моратория на удары

Кремль: РФ и США согласовали список объектов, попадающих под действие моратория

Россия и США согласовали список российских и украинских объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В перечень включены нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные и газовые трубопроводы и хранилища, включая насосные станции; инфраструктура для производства и передачи электроэнергии, такая как электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные устройства; атомные электростанции и гидроэлектростанционные дамбы.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён», — говорится в сообщении.

Если одна из сторон нарушает мораторий, другая сторона имеет право считать себя освобожденной от обязательств по его выполнению, подчеркнули в Кремле.

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Ранее в Кремле озвучили условие для реализации Черноморской инициативы. Заявление было сделано по итогам переговоров экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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