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Регион
25 марта, 17:44

Зеленский пригрозил России в случае нарушения договорённостей

Зеленский: В случае нарушения перемирия Киев обратится к США за военной помощью

Если перемирие с Россией будет нарушено, Киев обратится к США с просьбой о новой военной помощи. Об этом на брифинге сообщил Владимир Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что украинское руководство намерено обратиться к Белому дому с просьбой о новом вооружении, если Москва нарушит достигнутые договорённости. Зеленский также добавил, что, кроме оружия, Киев будет настаивать на введении новых санкций против России.

Напомним, ранее по просьбе лидера США Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России в течение 30 дней. Но это обещание он тут же «обнулил» в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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