Зеленский пригрозил России в случае нарушения договорённостей

Если перемирие с Россией будет нарушено, Киев обратится к США с просьбой о новой военной помощи. Об этом на брифинге сообщил Владимир Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что украинское руководство намерено обратиться к Белому дому с просьбой о новом вооружении, если Москва нарушит достигнутые договорённости. Зеленский также добавил, что, кроме оружия, Киев будет настаивать на введении новых санкций против России.