Рубио настоял на переоценке архитектуры санкций для решения конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине требует переосмысления санкционной политики Запада в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время своего визита на Ямайку. Он подчеркнул, что текущая архитектура рестрикций должна быть пересмотрена для достижения устойчивого мира.
«Санкции — это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования», — уверен Рубио.
Дипломат также добавил, что США в настоящий момент продолжают активные консультации с Киевом и Москвой. По возвращении американских переговорщиков из Саудовской Аравии позиции обеих сторон конфликта будут подвергнуты детальному анализу. Затем итоги сравнения запросов представят Дональду Трампу для принятия окончательного решения.
Между тем в Кремле уверены, что быстрой отмены всех ограничений не произойдёт. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкции против России — это реальность на долгие годы.
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