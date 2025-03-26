Рубио настоял на переоценке архитектуры санкций для решения конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине требует переосмысления санкционной политики Запада в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время своего визита на Ямайку. Он подчеркнул, что текущая архитектура рестрикций должна быть пересмотрена для достижения устойчивого мира.

«Санкции — это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования», — уверен Рубио.

Дипломат также добавил, что США в настоящий момент продолжают активные консультации с Киевом и Москвой. По возвращении американских переговорщиков из Саудовской Аравии позиции обеих сторон конфликта будут подвергнуты детальному анализу. Затем итоги сравнения запросов представят Дональду Трампу для принятия окончательного решения.