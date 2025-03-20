Премьер Британии рассказал о сроках размещения западных войск на Украине

Сроки развёртывания миротворческого контингента на Украине становятся яснее благодаря проведению переговоров между Россией и США. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и РФ на этой неделе», — сказал он в беседе с телеканалом ITV.