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20 марта, 16:24

Премьер Британии рассказал о сроках размещения западных войск на Украине

Стармер: Сроки развёртывания миротворческих войск на Украине становятся яснее

Сроки развёртывания миротворческого контингента на Украине становятся яснее благодаря проведению переговоров между Россией и США. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и РФ на этой неделе», — сказал он в беседе с телеканалом ITV.

Стармер отметил, что встреча военных из западных стран, которая состоится в Британии 20 марта, будет сосредоточена на планировании миротворческих операций, с особым вниманием к вопросам безопасности в воздушном пространстве, на море и на границах.

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К слову, далеко не все сторонники Киева одобрили план по возможной оправке миротворцев на Украину. Так, глава правительства Италии Джорджа Мелони считает, что продвигаемая Лондоном и Парижем идея — сложный, рискованный и неэффективный вариант. Тем временем президент Финляндии Александер Стубб убеждён, что говорить о возможной отправке финских миротворцев на Украину сейчас преждевременно. Между тем, западным миротворцам на Украине предрекли роль законной цели для Российской армии.

Обложка ©

ТАСС / АР / Justin Tallis

Наталья Демьянова
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