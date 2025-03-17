Западным «миротворцам» на Украине предрекли роль законной цели для Российской армии
Профессор Малинен: Западный контингент на Украине будет законной целью для ВС РФ
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Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предупредил, что западные «миротворцы» на Украине могут стать законной целью для российских вооружённых сил.
Он отметил, что ситуация с европейскими «миротворческими» силами ясна: если они без мандата ООН заходят в страну, где идёт война, а прекращение огня ещё не означает полноценного мира, то они становятся законными целями в этом конфликте.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент на Украину для наблюдательной миссии без согласия Москвы. Свою позицию он аргументировал так: Украина — независимое государство и может обратиться за помощью к союзникам без оглядки на Москву. По словам главы Франции, западные военнослужащие якобы могут быть размещены в Одессе, Киеве и Львове.