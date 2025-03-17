Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предупредил, что западные «миротворцы» на Украине могут стать законной целью для российских вооружённых сил.

Он отметил, что ситуация с европейскими «миротворческими» силами ясна: если они без мандата ООН заходят в страну, где идёт война, а прекращение огня ещё не означает полноценного мира, то они становятся законными целями в этом конфликте.