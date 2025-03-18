Сложно, рискованно, неэффективно: Мелони раскритиковала отправку миротворцев на Украину

«Отправка итальянских войск на Украину — это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным рискованным и неэффективным вариантом», — считает она.

Напомним, на той неделе глава Франции Эмманюэль Макрон допустил, что ЕС могут отправить военнослужащих на территорию Незалежной, не считаясь с мнением Москвы на этот счёт. Объясняет он такой подход тем, что Украина — независимая страна, которая может просить помощи у союзников, не спрашивая разрешения у России. Макрон предположил, что «миротворцы» могут быть размещены в Одессе, Львове и Киеве.